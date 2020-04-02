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Влияние коронавируса на спорт

Каменский: опасений для снятия других клубов, кроме "Адмирала", с чемпионата КХЛ нет

В среду стало известно, что "Адмирал" пропустит ближайший сезон
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский считает, что опасений для снятия клубов с чемпионата сезона-2020/21 нет. Об этом он рассказал ТАСС.

В среду стало известно, что профессиональные клубы Приморского края из-за распространения коронавируса приостанавливают заключение контрактов со спортсменами на сезон-2020/21. Средства, которые были предусмотрены на их финансирование, будут перенаправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса. Позднее "Адмирал" и КХЛ подтвердили, что клуб выступит в сезоне-2021/22.

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"Опасений, что кто-то еще снимется, предпосылок к этому нет. Сейчас для нас самое главное - победить коронавирус. Пока не могу сказать, начнется ли следующий сезон с 23 командами, сейчас важно, чтобы ситуация как можно быстрее нормализовалась", - отметил Каменский.

"Адмирал" был основан в 2013 году. За семь сезонов в КХЛ он трижды выходил в плей-офф, однако ни разу не преодолевал первую стадию. В сезоне-2019/20 "Адмирал" занял предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов.

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Влияние коронавируса на спорт
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