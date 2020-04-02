"Адмирал" проинформировал КХЛ, что планирует принять участие в чемпионате сезона-2021/22

ТАСС, 2 апреля. Владивостокский "Адмирал" сообщил руководству Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), что планирует принять участие в чемпионате сезона-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
В среду пресс-служба правительства Приморского края заявила, что "Адмирал" не выступит в следующем сезоне КХЛ. Это связано с тем, что профессиональные клубы региона из-за распространения коронавируса приостанавливают заключение контрактов со спортсменами на сезон-2020/21, однако данное решение не затронет детские и юношеские команды. Средства, предусмотренные на финансирование профессиональных спортивных клубов в начале года, будут направлены в резервный фонд Приморья и пойдут на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса. Отмечается, что молодежная команда "Адмирала" "Тайфун" примет участие в чемпионате Молодежной хоккейной лиги сезона-2020/21.
"Мы с сожалением сообщаем, что в следующем сезоне КХЛ не сможет принять участие "Адмирал" из Владивостока, - сказал президент КХЛ Алексей Морозов. - Болельщики клуба, не переживайте, клуб продолжит свою деятельность. Ситуация с распространением коронавируса не является простой и оценить последствия пандемии на текущую дату не представляется возможным. Мы попытались найти варианты для того, чтобы клуб не пропускал сезон, но губернатор края принял такое решение в связи с ситуаций в регионе, вопрос по игрокам, имеющим контракты с клубом на следующий сезон, находится на контроле и будет решен".
"КХЛ находится в контакте с клубами лиги, федеральными и региональными органами власти. Лига просит всех участников хоккейного процесса не принимать поспешных решений на фоне этой ситуации. Есть время и возможность обсудить все возникающие вопросы совместно, выработать решения, которые пойдут на благо всем участникам - игрокам, клубам и болельщикам", - добавил Морозов.
"Адмирал" был основан в 2013 году. За семь сезонов в КХЛ клуб трижды выходил в плей-офф, однако ни разу не преодолевал первую стадию. В сезоне-2019/20 "Адмирал" занял предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф. 24 марта было объявлено о приходе в команду нового главного тренера Леонида Тамбиева, однако в четверг специалист заявил ТАСС, что покинет клуб.