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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: оставшиеся матчи баскетбольной Евролиги могут пройти в Москве

Возможен вариант проведения матчей при пустых трибунах
Описание
© EPA-EFE/TOMS KALNINS

ТАСС, 2 апреля. Руководство баскетбольной Евролиги рассматривает вариант проведения всех матчей оставшейся части турнира в одном городе. Об этом заявил исполнительный директор Евролиги Эдвард Скотт, комментарий которого приводит испанская газета El Pais.

12 марта руководство Евролиги приняло решение приостановить матчи Евролиги и Еврокубка в качестве меры предосторожности на фоне распространения заболевания. В регулярном чемпионате Евролиги осталось провести пять туров, последний был запланирован на 9-10 апреля, всего командам осталось провести 78 матчей.

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"Если эпидемиологическая ситуация не позволит проводить матчи на домашних аренах команд, то существует вариант провести все оставшиеся встречи на одной-двух площадках в одном городе, - заявил Кокер. - В Европе есть несколько городов с достаточно развитой гостиничной инфраструктурой и как минимум двумя спортивными сооружениями высшего уровня для размещения всех команд".

Такими городами являются Стамбул, Афины и Москва, где рассматривается возможность проведения матчей на арене "Мегаспорт" и на "Арене-Мытищи". Отмечается, что возможен вариант проведения матчей при пустых трибунах.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов.

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Влияние коронавируса на спорт
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