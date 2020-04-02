Минспорт РФ окажет помощь гимнасту, попавшему в больницу с подозрением на коронавирус

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ готово оказать необходимую помощь гимнасту, попавшему в больницу с подозрением на коронавирус. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, чей комментарий приводит пресс-служба ведомства.

Ранее ТАСС сообщил, что коронавирус был выявлен у одного из спортсменов на базе в Новогорске. Позднее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова рассказала агентству, что коронавирусом заражен главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко, а также один из членов команды. 18-летний гимнаст Сергей Найдин был госпитализирован в больницу Солнечногорска.

Специалист и гимнаст сообщили, что чувствуют себя хорошо, спортсмен находится под постоянным контролем врачей в больнице, тренер - на самоизоляции дома. В телефонных разговорах Матыцин поддержал обоих в непростой ситуации, пожелал им здоровья и подчеркнул, что министерство будет постоянно находиться на связи и готово оказать необходимую помощь.