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Влияние коронавируса на спорт

Минспорт РФ окажет помощь гимнасту, попавшему в больницу с подозрением на коронавирус

Коронавирус был выявлен у одного из спортсменов на базе в Новогорске, а также у главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ готово оказать необходимую помощь гимнасту, попавшему в больницу с подозрением на коронавирус. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, чей комментарий приводит пресс-служба ведомства.

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Ранее ТАСС сообщил, что коронавирус был выявлен у одного из спортсменов на базе в Новогорске. Позднее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова рассказала агентству, что коронавирусом заражен главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко, а также один из членов команды. 18-летний гимнаст Сергей Найдин был госпитализирован в больницу Солнечногорска.

Специалист и гимнаст сообщили, что чувствуют себя хорошо, спортсмен находится под постоянным контролем врачей в больнице, тренер - на самоизоляции дома. В телефонных разговорах Матыцин поддержал обоих в непростой ситуации, пожелал им здоровья и подчеркнул, что министерство будет постоянно находиться на связи и готово оказать необходимую помощь.

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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. 

Теги
РоссияМатыцин, Олег ВасильевичВлияние коронавируса на спорт
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