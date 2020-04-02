Новогорск не устоял. Коронавирус проник на главную тренировочную базу российского спорта

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса, которую с начала года безуспешно пытается обуздать человечество, не знает преград на своем пути. Не устоял перед COVID-19 и центр в подмосковном Новогорске, который является главной тренировочной базой российского спорта и был закрыт на очень строгий карантин - анализы главного тренера сборной России Андрея Родионенко и гимнаста Сергея Найдина дали предварительный положительный результат на коронавирус. 28 марта Минспорт РФ закрыл все подведомственные учебно-тренировочные базы из-за пандемии коронавируса, за исключением "Новогорска". Эту базу перевели на особый режим работы, который подразумевал изоляцию спортсменов, тренеров, специалистов и обслуживающего персонала. С 29 марта в "Новогорске" продолжали подготовку только сборные команды страны по таким медалеемким и успешным для России видам спорта как спортивная и художественная гимнастика, а также синхронное плавание. Всего по состоянию на 1 апреля, на базе проживало и тренировалось 122 спортсмена.

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"В рамках подготовки перевода учебно-тренировочного центра "Новогорск" (УТЦ "Новогорск") на особый режим работы было организовано индивидуальное изолированное проживание всех находящихся на спортивной базе спортсменов и тренеров, - говорится в заявлении Министерства спорта РФ, опубликованном 2 апреля. - Все находившиеся в УТЦ и вновь прибывшие спортсмены прошли тестирование на коронавирус COVID-19. Анализы одного из спортсменов и одного тренера дали предварительный положительный результат, после чего спортсмен был госпитализирован, а тренер переведен в режим домашней самоизоляции". Найдин чувствует себя хорошо Как стало известно ТАСС, предварительный положительный результат на коронавирус показали тесты главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко и 18-летнего гимнаста Сергея Найдина, завоевавшего на Всемирных юношеских Играх 2018 года в Аргентине по две серебряные и бронзовые награды. "Сергей находится в больнице в Солнечногорске с подозрением на коронавирус, - сказал ТАСС личный тренер спортсмена Сергей Степаненко. - Говорить о том, что он болен, пока преждевременно, чувствует он себя хорошо".

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После того, как сборную России по спортивной гимнастике подкосил коронавирус, все 22 спортсмена вместе с тренерами и врачами вынуждены были покинуть "Новогорск" и разъехаться по домам. Примеру гимнастов последовала и сборная страны по синхронному плаванию. Вторым домом для представителей этих видов спорта является база "Озеро Круглое", которая находится в 25 км от Новогорска. Однако из-за невозможности проживания на "Круглом" по причине введенного карантина эти обе сборные договорились в конце прошлой недели о своем временном переезде в "Новогорск", а тренироваться они планировали ездить на специально выделенном транспорте на свою старую базу. Однако сделать это удалось только дважды. "Я своих детей в эту "геенну огненную" не отпущу" Как сообщает пресс-служба Минспорта РФ, в настоящий момент в УТЦ "Новогорск" прекращены все тренировочные мероприятия, проведена дезинфекция помещений. На базе продолжает оставаться сборная России по художественной гимнастике. Каждый из членов команды полностью изолирован и находится под медицинским наблюдением. "С божьей помощью я смогла доказать и объяснить руководству Министерства спорта России, что нам нужно оставаться в Новогорске, - сказала ТАСС президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова. - Последние три месяца девочки никуда не выезжали - ни по регионам, ни за рубеж, они постоянно были под присмотром врачей. Я объяснила это, и нам пошли навстречу, дав возможность оставаться и работать в Новогорске". После того, как на базу проник коронавирус, "художницам" вновь предложили разъехаться по домам. "Но я категорически сказала, что своих детей в эту "геенну огненную" не отпущу, они будут сидеть закрытыми и будут тренироваться. И что сейчас еще важнее - это карантин, мы будем находиться здесь до последней минуты, пока карантин не снимут", - заметила Винер-Усманова.

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