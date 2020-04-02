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Влияние коронавируса на спорт

Хачанов расстроен отменой Уимблдона из-за пандемии коронавируса

Турнир должен был пройти в Лондоне с 29 июня по 12 июля

ТАСС, 2 апреля. Российский теннисист Карен Хачанов заявил, что расстроен отменой из-за пандемии коронавируса турнира серии Большого шлема - Уимблдона. Об этом спортсмен написал в своем Twitter.

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Уимблдон был отменен в среду. Турнир должен был пройти в Лондоне с 29 июня по 12 июля. Ранее другой турнир серии Большого шлема, Открытый чемпионат Франции, проведение которого было запланировано в Париже на период с 25 мая по 7 июня, был перенесен на осень.

"Очень расстроен, что не придется в этом году сыграть на Уимблдоне, - написал Хачанов. - Но здоровье каждого человека - главный приоритет".

В прошлом году Хачанов дошел до третьего раунда Уимблдонского турнира, где в трех сетах уступил испанцу Роберто Баутисте Агуту. Лучшим результатом 23-летнего россиянина, который занимает 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, на Уимблдоне является выход в четвертый раунд турнира.

Турнир проводится с 1877 года, этот розыгрыш должен был стать 134-м. Ранее турнир отменялся только в периоды мировых войн (1915-1918, 1940-1945). В прошлом сезоне в турнире одержали победы серб Новак Джокович и румынка Симона Халеп, призовой фонд соревнований составил $49,43 млн. Чаще всего в одиночном разряде побеждали швейцарец Роджер Федерер (8 раз) и Мартина Навратилова (9), которая в разные годы представляла Чехословакию и США.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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