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Влияние коронавируса на спорт

Директор Евролиги не заявлял, что оставшиеся игры сезона-2019/20 могут пройти в Москве

В пресс-службе турнира заявили, что функционер лишь рассуждал о возможных вариантах окончания сезона
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© EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Исполнительный директор баскетбольной Евролиги Эдвард Скотт не говорил, что все оставшиеся игры сезона-2019/20 могут пройти в Москве, это домыслы испанского журналиста. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе турнира.

В четверг испанская газета El Pais разместила интервью Скотта, где, в частности, сообщалось, что руководство Евролиги рассматривает вариант проведения оставшихся матчей сезона в одном городе, среди которых значится Москва.

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"В своем интервью господин Скотт лишь рассуждал о возможных вариантах окончания сезона. Одним из вариантов, не приоритетным, является сыграть все оставшиеся матчи в одной стране или городе. При этом Москва не была названа. Ее упомянул журналист, когда сам рассуждал о возможных вариантах городов", - сказали в Евролиге.

12 марта руководство Евролиги приняло решение приостановить матчи Евролиги и Еврокубка в качестве меры предосторожности на фоне распространения заболевания. В регулярном чемпионате Евролиги осталось провести шесть туров, всего команды могут сыграть не более 78 матчей (54 матча в регулярном чемпионате, 20 - в четвертьфинале в том случае, если в каждой серии до трех понадобятся пять игр и четыре встречи в "Финале четырех").

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 149 случаев заражения, выздоровел 281 человек, умерли 34 пациента.

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Влияние коронавируса на спорт
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