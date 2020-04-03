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Влияние коронавируса на спорт

Два сотрудника УТЦ "Новогорск" заразились коронавирусом

Ранее на базе было проведено масштабное тестирование на коронавирус
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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Тесты двух сотрудников учебно-тренировочного центра "Новогорск" дали положительный результат на коронавирус. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

"По итогам масштабного тестирования на коронавирус в Новогорске было выявлено четыре случая возможного заражения. Это два человека из спортивной гимнастики и два человека из персонала базы. Вчера почему-то все говорили про гимнастов, которые якобы привезли коронавирус в Новогорск, и никто не упомянул двух сотрудников базы. Очень обидно было слышать выпады в наш адрес", - сказала Родионенко.

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В четверг стало известно, что главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко и 18-летний гимнаст Сергей Найдин сдали тесты на коронавирус, которые оказались положительными. Тренер был помещен на домашний карантин, а спортсмен госпитализирован в больницу Солнечногорска. Повторный тест Андрея Родионенко дал отрицательный результат. Найдину предстоит пройти контрольные тестирования 8 и 10 апреля.

28 марта Минспорт РФ закрыл все подведомственные учебно-тренировочные базы из-за пандемии коронавируса. Работу продолжил только центр "Новогорск". Базу перевели на особый режим работы, который подразумевает изоляцию спортсменов, тренеров, специалистов и обслуживающего персонала.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 149 случаев заражения, выздоровел 281 человек, умерли 34 пациента.

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Влияние коронавируса на спорт
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