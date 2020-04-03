Московский чемпионат Европы по скалолазанию повторно перенесен из-за коронавируса

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Чемпионат Европы по скалолазанию в Москве, который должен был состояться в марте, а затем был перенесен на июнь, не будет проведен летом. Как сообщил ТАСС президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков, из-за пандемии коронавируса принято решение перенести проведение турнира на более позднюю дату.

"Мы приняли решение не проводить никаких соревнований до 1 июля, - сказал Бычков. - Соответственно, чемпионата Европы в июне тоже не будет. Сейчас мы обсуждаем даты, на которые можно перенести этот турнир. Надеюсь, сможем провести его осенью".