Драчев: биатлонистка Халиуллина может быть выписана через неделю

МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Заразившаяся коронавирусом чемпионка мира по биатлону среди юниоров россиянка Анастасия Халиуллина может быть выписана из больницы в Саратове через неделю. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Халиуллина вместе с ее мамой Екатериной Халиуллиной были доставлены в больницу Саратова 27 марта с подозрением на коронавирус. Первый тест спортсменки показал "неясный" результат. Ранее в субботу Драчев сообщил ТАСС, что второй тест подтвердил наличие коронавируса у биатлонистки, теперь она должна сдать три отрицательных теста для того, чтобы ее выписали из больницы.

"Пока результатов [трех контрольных тестов] нет, там длительная процедура, после того, как был обнаружен коронавирус, необходимо три отрицательных теста для того, чтобы их выписали, - сказал Драчев. - Пока эти три теста не пройдут, их никто выписывать не будет, даже если человек себя хорошо чувствует и здоров. По всей стране сейчас зараженных много, а выздоровевших совсем мало, потому что длительный период поствыздоровления, то есть, ты выздоровел, но тебя держат в больнице, пока не сдашь три отрицательных теста. Я думаю, что Халиуллина еще с недельку побудет в больнице".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 1 млн человек, зафиксировано более 50 тыс. смертельных исходов. В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели, по данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека.