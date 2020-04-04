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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: футбольные клубы потеряют около €1,3 млрд в случае недоигровки чемпионата Англии

Клубы не досчитаются доходов от продажи прав на телентрансляции, от проведения матчей и от спонсорских контрактов
Описание
© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 4 апреля. Футбольные клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) потеряют около €1,3 млрд, если текущий сезон не будет доигран из-за коронавируса. Об этом сообщает газета The Telegraph.

В субботу руководство АПЛ провело видеоконференцию с игроками клубов с целью убедить их пойти на сокращение зарплат на 30%, также футболистам рассказали о возможных финансовых потерях клубов. Чемпионат Англии приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, если сезон не будет доигран, то клубы не досчитаются доходов от продажи прав на телентрансляции (около €866 млн), от проведения матчей (около €227 млн) и от спонсорских контрактов (около €199 млн).

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Футболисты и тренеры многих команд пошли на понижение зарплат в условиях кризиса. В частности, в Германии на подобный шаг пошли игроки "Баварии", дортмундской "Боруссии" и одноименной команды из Мёнхенгладбаха, в Испании - футболисты мадридского "Атлетико" и "Барселоны", в Италии - "Ювентуса". В России к данному компромиссу со своими игроками уже пришли московский "Спартак", ЦСКА, "Уфа" и "Рубин".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 1 млн человек, зафиксировано более 50 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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