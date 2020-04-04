СМИ: футбольные клубы потеряют около €1,3 млрд в случае недоигровки чемпионата Англии

ТАСС, 4 апреля. Футбольные клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) потеряют около €1,3 млрд, если текущий сезон не будет доигран из-за коронавируса. Об этом сообщает газета The Telegraph.

В субботу руководство АПЛ провело видеоконференцию с игроками клубов с целью убедить их пойти на сокращение зарплат на 30%, также футболистам рассказали о возможных финансовых потерях клубов. Чемпионат Англии приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, если сезон не будет доигран, то клубы не досчитаются доходов от продажи прав на телентрансляции (около €866 млн), от проведения матчей (около €227 млн) и от спонсорских контрактов (около €199 млн).