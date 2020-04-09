{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

СМИ: УЕФА может сократить число городов Евро-2020

В организации опасаются, что Рим и Бильбао не смогут подготовиться к чемпионату Европы из-за экономических потерь, связанных с пандемией
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 9 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обсуждает возможность сокращения числа городов, которые примут чемпионат Европы - 2020. Об этом сообщает Daily Mail.

Чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса перенесен с лета 2020 года на период с 11 июня по 11 июля 2021 года.

На эту тему
УЕФА сообщил, что ошибочно опубликовал заявление о названии Евро-2020

По информации издания, в УЕФА опасаются, что Рим и Бильбао (Испания) не смогут подготовиться к чемпионату Европы из-за экономических потерь, связанных с пандемией. 

"Евро-2020 должен пройти по тому же расписанию в тех же городах. Однако пока график матчей окончательно не утвержден", - сказали газете в пресс-службе УЕФА.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. 

Рим и Бильбао должны принять по три матча группового этапа, в Бильбао также запланирован матч 1/8 финала, в Риме - один из четвертьфиналов.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Кризис в российской легкой атлетике
Юрченко: антидопинговые критерии ВФЛА будут согласованы с комиссией по восстановлению
Разработанное положение главного тренерского совета будет основным документом, на основании которого будут формироваться списки сборных команд
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС