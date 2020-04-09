СБР намерен обсудить положение в российском биатлоне со сторонниками отставки Драчева

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Правление Союза биатлонистов России (СБР) планирует провести совместное заседание с авторами открытого обращения к президенту организации Владимиру Драчеву для обсуждения текущей ситуации в российском биатлоне. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

На заочном заседании правления СБР во вторник в том числе обсуждалось письмо ветеранов биатлона к Драчеву с призывом добровольно оставить пост президента организации. Под письмом стояли имена 24 человек, однако позже выяснилось, что половина из них не подписывали документ. Драчев, который возглавляет СБР с мая 2018 года, объяснил появление этого письма попыткой его давних оппонентов вернуться к власти.

В релизе СБР отмечается, что совместное заседание состоится после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Авторы письма указывали указывали на неспособность Драчева найти серьезных спонсоров для организации, отсутствие у него конструктивного диалога с международной федерацией, слабую кадровую политику, а также скандальные ситуации, которые возникали в последние два года.