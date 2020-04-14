СМИ: веломногодневка "Тур де Франс" будет перенесена из-за пандемии коронавируса

ТАСС, 14 апреля. Престижная веломногодневка "Тур де Франс" будет отложена на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает газета L'Equipe.

Изначально гонка должна была пройти с 27 июня по 19 июля. Перенос связан с решением французских властей о запрете на массовые мероприятия до середины июля.