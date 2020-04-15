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СМИ: UFC намерен провести турнир на частном острове в мае

Глава организации Дэйна Уайт заявил, что "Остров боев" будет готов принять мероприятие в следующем месяце
Описание
© AP Photo/Elise Amendola

ТАСС, 15 апреля. Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) намерено в мае провести турнир на частном острове. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Ранее UFC из-за пандемии коронавируса отменил турниры, намеченные на 21 и 28 марта, 11 и 18 апреля. Последнее мероприятие должно было состояться в Калифорнии, его главным поединком организация назначила титульный бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Однако Нурмагомедов позже отказался от выступления из-за пандемии коронавируса, его заменил американец Джастин Гейджи.

Во вторник глава UFC Дэйна Уайт заявил ESPN, что организация уже находится в процессе формирования списка боев для турнира, намеченного на 9 мая. Изначально он должен был пройти в Бразилии, однако из-за эпидемиологической ситуации власти страны мероприятие отменили. В турнире UFC 250 могут принять участие бойцы, выступление которых было запланировано ранее. Одним из возможных поединков называют бой между Фергюсоном и Гейджи за временный титул в легком весе, победитель встретится с Нурмагомедовым.

Уайт отказался раскрывать информацию о точном месте проведения турнира. Глава UFC назвал его "Остров боев". Также он сообщил, что локация будет готова принять турнир в мае.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, свыше 120 тыс. умерли.

Теги
ММАВлияние коронавируса на спорт
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