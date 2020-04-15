СМИ: возобновление чемпионата Италии по футболу маловероятно

Ранее Палмери сообщил, что правительство страны планирует запретить проводить в стране футбольные матчи в присутствии зрителей до января 2021 года. "Маловероятно, что в текущей ситуации чемпионат возобновится", - отметил Силери.

ТАСС, 15 апреля. Продолжение чемпионата Италии по футболу на фоне угрозы пандемии маловероятно. Такое мнение высказал заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери, чьи слова передает "Газета.Ru" со ссылкой на журналиста телеканала beIN Sports Танкреди Палмери.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта в связи с распространением в стране коронавируса. Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина ранее заявлял, что турнир гипотетически может возобновиться 17 мая. При этом он не исключил варианта, при котором нынешний сезон чемпионата Италии завершится в сентябре-октябре.

В чемпионате Италии команды провели по 25-26 игр из 38 запланированных. Лидирует туринский "Ювентус", набрав 63 очка после 26 матчей. На втором месте находится римский "Лацио" (62 очка после 26 игр), на третьем - миланский "Интер" (54 очка после 25 матчей). Также не был доигран Кубок Италии - турнир прервался на стадии полуфиналов.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, свыше 120 тыс. умерли. В Италии зафиксировано более 159,5 тыс. случаев заражения, умерли более 20 тыс. человек, выздоровели свыше 35 тыс. пациентов.