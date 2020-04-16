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Кризис в российской легкой атлетике

Елена Исинбаева вошла в состав комиссии по восстановлению ВФЛА в World Athletics

Также в состав вошли Мария Аглицкая и Дженнифер Акиниймика
Елена Исинбаева Александр Щербак/ТАСС
Описание
Елена Исинбаева
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 16 апреля. Член Международного олимпийского комитета (МОК) двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, а также Мария Аглицкая и Дженнифер Акиниймика избраны представителями комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в комиссию по восстановлению ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

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Решение было принято по итогам голосования комиссии спортсменов, проведенного в формате видеоконференции. Помимо Исинбаевой, Аглицкой и Акиниймики, в состав комиссии спортсменов ВФЛА входят Татьяна Чебыкина, Тимофей Чалый, Андрей Минжулин, Олег Григорьев, Андрей Сафронов и Марк Бурдин.

В марте чемпионы мира Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова отказались от участия в выборах в комиссию спортсменов ВФЛА. Причиной послужило принятие нового положения о комиссии без каких-либо консультаций со спортсменами. Ранее эти атлеты организовали собственную комиссию спортсменов и последовательно выступали с жесткой критикой действий предыдущего руководства ВФЛА.

12 марта совет World Athletics принял решение о возобновлении процесса восстановления членства ВФЛА и выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам. При этом организация была оштрафована на $5 млн за причастность ее бывшего руководства во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов, чтобы объяснить причины пропуска допинг-контроля серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко. World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда должны войти представители комиссии спортсменов, а также Российского антидопингового агентства, Олимпийского комитета России и Министерства спорта РФ.

Теги
РоссияКризис в российской легкой атлетикеИсинбаева, Елена Гаджиевна
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