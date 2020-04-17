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НХЛ

Агент Яшкина заявил, что форвард "Динамо" получал предложения от нескольких клубов НХЛ

В пятницу московский клуб объявил о продлении контракта с нападающим на два года
Дмитрий Яшкин (слева) Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Дмитрий Яшкин (слева)
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Дмитрий Яшкин получал предложения от нескольких клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), но решил остаться в "Динамо" из-за игровой роли в команде. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Глеб Чистяков.

В пятницу "Динамо" объявило о продлении контракта с Яшкиным сроком на два года.

"Переговоры шли довольно долго. Примерно с Нового года "Динамо" дало понять серьезность своих намерений. Безусловно, у Дмитрия были возможности уехать в НХЛ, были достаточно серьезные команды, которые им интересовались, были реальные предложения. Но мы взаимно серьезно относились к намерениям "Динамо", - отметил агент.

"Взвесив все за и против, Дмитрий решил остаться. Конечно, аргументом была игровая роль в команде, Дмитрий стал одним из лидеров не только "Динамо", но и всей лиги. Я считаю, что это новая звезда нашей лиги, то, что он остался - это успех не только для "Динамо", но и для всей КХЛ. Все складывалось благополучно, Дмитрию нравится в "Динамо", и клуб им очень доволен", - добавил собеседник агентства.

Яшкин, в сезоне-2018/19 выступавший за команду НХЛ "Вашингтон", перешел в "Динамо" летом 2019 года. В сезоне-2019/20 Яшкин в регулярном чемпионате КХЛ набрал 63 (31 шайба + 32 голевые передачи) очка в 58 встречах. В плей-офф на его счету три гола и три результативные передачи.

В регулярном чемпионате "Динамо" заняло четвертое место в таблице Западной конференции, а в первом раунде плей-офф обыграло "Спартак" (4-2 в серии). Сезон был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

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