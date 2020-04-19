Непомнящий проиграл Каруане в первом туре шахматного онлайн-супертурнира

По итогам четырех партий американец победил со счетом 2,5:1,5. В другой встрече француз Максим Вашье-Лаграв обыграл Аниша Гири из Нидерландов - 3:1.

В субботу чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл со счетом 3:2 американца Хикару Накамуру (встреча закончилась в дополнительной партии - "армагеддоне"), а китаец Динь Лижэнь переиграл со счетом 2,5:1,5 иранца Алирезу Фируджу.

По итогам первого тура по 3 очка набрали Динь Лижэнь, Вашье-Лаграв и Каруана, Карлсен набрал 2 очка, Накамура - 1, Непомнящий, Фируджа и Гири - 0. В понедельник во втором туре Карлсен встретится с Фируджей, Накамура - с Гири, во вторник Непомнящий сыграет с Вашье-Лагравом, Динь Лижэнь - с Каруаной.

Круговой турнир состоит из семи туров, восемь шахматистов сыграют друг с другом по одному матчу, который включает в себя четыре партии с режимом времени 15 минут + 10 секунд добавления за каждый ход. Победитель матча получает 3 очка, проигравший - 0, в случае ничьи 2:2 соперники играют "армагеддон" (шахматист играющий белыми фигурами получает пять минут на партию, а черными - четыре минуты, при этом белым обязательно нужно одержать победу), по итогам которого победитель получит 2 очка, проигравший - 1. После завершения кругового турнира первые четыре шахматиста выйдут в полуфинал.

Призовой фонд турнира составляет $250 тыс., победитель получит $70 тыс. Турнир организован Карлсеном, компании которого принадлежит сайт Chess24.