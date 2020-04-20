Выступление "Авангарда" в сезоне-2019/20 КХЛ признано неудовлетворительным

"Выступление ХК "Авангард" в сезоне признано неудовлетворительным, ни одна из трех целей, закрепленных за спортивным результатом команды, не была достигнута. После ознакомления с отчетами о проделанной работе по селекции и трансферам эти направления также получили негативную оценку по итогам прошедшего сезона. С отрицательной точки зрения было отмечено отсутствие должного внимания со стороны спортивного блока клуба и тренерского штаба к развитию собственных воспитанников в составе команды КХЛ. Президенту клуба Максиму Сушинскому дано поручение в кратчайшие сроки представить предложения по изменениям в управлении данными процессами", - говорится в заявлении.

Регулярный чемпионат КХЛ "Авангард" завершил на третьем месте в Восточной конференции, набрав 83 очка за 62 матча. В первом раунде плей-офф омский клуб уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом 2:4 в серии.

"Авангард" только один раз не участвовал в плей-офф (в сезоне-2013/14) за все время выступления в КХЛ. Дважды омский клуб выходил в финал Кубка Гагарина (2012, 2019), но оба раза проигрывал.