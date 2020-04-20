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Шахматные турниры

Карлсен обыграл Фируджу во втором туре шахматного онлайн-супертурнира

По итогам четырех партий норвежец одержал победу со счетом 2,5:1,5
Магнус Карлсен EPA-EFE/KOEN SUYK
Описание
Магнус Карлсен
© EPA-EFE/KOEN SUYK

ТАСС, 20 апреля. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл иранца Алирезу Фируджу в матче второго тура супертурнира Magnus Carlsen Invitational. Турнир проходит в режиме онлайн на сайте Chess24.

По итогам четырех партий норвежец одержал победу со счетом 2,5:1,5. В другом матче дня американец Хикару Накамура победил Аниша Гири из Нидерландов со счетом 2,5:1,5.

Карлсен возглавил турнирную таблицу, набрав 5 очков. Накамура набрал 4 очка, по 3 у китайца Дин Лижэня, француза Максима Вашье-Лаграва и американца Фабиано Каруаны. Замыкают таблицу россиянин Ян Непомнящий, Фируджа и Гири, у которых нет набранных очков. При этом Непомнящий, Каруана, Вашье-Лаграв и Динь Лижэнь провели на один матч меньше остальных.

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Во вторник в рамках второго тура состоятся еще два матча - Непомнящий встретится Вашье-Лагравом, Дин Лижэнь сыграет с Каруаной.

Круговой турнир состоит из семи туров, восемь шахматистов сыграют друг с другом по одному матчу, который включает в себя четыре партии с режимом времени 15 минут + 10 секунд добавления за каждый ход. Победитель матча получает 3 очка, проигравший - 0, в случае ничьей 2:2 соперники играют "армагеддон" (шахматист, играющий белыми фигурами, получает пять минут на партию, а черными - четыре минуты, при этом белым обязательно нужно одержать победу), по итогам которого победитель получит 2 очка, проигравший - 1.

Призовой фонд турнира составляет $250 тыс., победитель получит $70 тыс. Турнир организован Карлсеном, компании которого принадлежит сайт Chess24.

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Шахматные турниры
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