"Барселона" продаст права на название стадиона и направит деньги на борьбу с коронавирусом

Все средства, вырученные от передачи прав, будут направлены на борьбу с коронавирусом. Спонсор впервые будет использоваться в названии арены клуба. Клуб продаст титульные права на один сезон.

ТАСС, 21 апреля. Испанский футбольный клуб "Барселона" будет искать спонсора для покупки прав на название стадиона "Камп Ноу". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Камп Ноу" построен в 1957 году, это крупнейший стадион в Европе. Вместимость арены составляет 99 354 зрителя.

Чемпионат Испании приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. На данный момент сыграно 27 из 38 туров, "Барселона" лидирует в таблице с 58 очками.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, свыше 170 тыс. умерли. В Испании выявлено почти 205 тыс. случаев заражения, более 21 тыс. пациентов скончались.