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Влияние коронавируса на спорт

"Барселона" продаст права на название стадиона и направит деньги на борьбу с коронавирусом

Спонсор впервые будет использоваться в названии арены клуба
Стадион "Камп Ноу" AP Photo/Manu Fernandez
Описание
Стадион "Камп Ноу"
© AP Photo/Manu Fernandez

ТАСС, 21 апреля. Испанский футбольный клуб "Барселона" будет искать спонсора для покупки прав на название стадиона "Камп Ноу". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Все средства, вырученные от передачи прав, будут направлены на борьбу с коронавирусом. Спонсор впервые будет использоваться в названии арены клуба. Клуб продаст титульные права на один сезон.

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"Камп Ноу" построен в 1957 году, это крупнейший стадион в Европе. Вместимость арены составляет 99 354 зрителя.

Чемпионат Испании приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. На данный момент сыграно 27 из 38 туров, "Барселона" лидирует в таблице с 58 очками.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, свыше 170 тыс. умерли. В Испании выявлено почти 205 тыс. случаев заражения, более 21 тыс. пациентов скончались.

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Влияние коронавируса на спорт
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