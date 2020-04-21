Непомнящий обыграл Вашье-Лаграва в матче второго тура шахматного онлайн-супертурнира

Матч по итогам четырех партий завершился со счетом 2:2, в дополнительной партии ("армагеддоне") россиянин черными фигурами обыграл француза. В другом матче китаец Дин Лижэнь и американец Фабиано Каруана также не сумели выявить победителя в четырех партиях, в "армагеддоне" черными фигурами был сильнее американский шахматист.

Турнирную таблицу возглавляют организатор турнира чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и Каруана, набравшие по 5 очков. Американец Хикару Накамура, Вашье-Лаграв и Дин Лижэнь набрали по 4 очка, далее с двумя баллами идет Непомнящий, замыкают таблицу иранец Алиреза Фируджа и нидерландец Аниш Гири, у которых нет набранных очков.

В третьем туре в среду Карлсен сыграет против Каруаны, Фируджа - против Накамуры, в четверг Вашье-Лаграв встретится с Дин Лижэнем, Гири - с Непомнящим.

Круговой турнир состоит из семи туров, восемь шахматистов сыграют друг с другом по одному матчу, который включает в себя четыре партии с режимом времени 15 минут + 10 секунд добавления за каждый ход. Победитель матча получает 3 очка, проигравший - 0, в случае ничьей 2:2 соперники играют "армагеддон" (шахматист, играющий белыми фигурами, получает пять минут на партию, а черными - четыре минуты, при этом белым обязательно нужно одержать победу), по итогам которого победитель получит 2 очка, проигравший - 1.

Призовой фонд турнира составляет $250 тыс., победитель получит $70 тыс. Турнир организован Карлсеном, компании которого принадлежит сайт Chess24.