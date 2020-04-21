Минспорт приступит к восстановлению тренировок спортсменов после прохождения пика пандемии

ТАСС, 21 апреля. Министерство спорта РФ приступит к пошаговому восстановлению тренировочного процесса спортсменов после прохождения пика пандемии коронавируса. Об этом в эфире программы "Время" на Первом канале заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Министерство спорта на время пандемии коронавируса в России закрыло все тренировочные базы для подготовки национальных команд на неопределенный срок. На данный момент спортсмены тренируются в режиме самоизоляции.

"Мы сейчас внимательно изучаем зарубежный опыт и готовы как только будет понимание выхода и минимизации всех требований, связанных с карантином, приступить пошагово к восстановлению тренировочного процесса, - сказал Матыцин. - Я считаю, что спорт должен показывать пример, как консолидироваться в это время и переживать вместе со всеми людьми эти очень сложные условия".

"Я благодарен тренерам, спортсменам, мы сейчас активно проводим программу "Тренируйся дома. Спорт - норма жизни". Безусловно, это не такие же условия, к которым привыкли наши выдающиеся спортсмены, но я думаю, что эти сложности сделают их более сильными. Как только все войдет в нормальное русло, мы компенсируем все недостатки, связанные с этим периодом. Научно-методическое обеспечение и заключения наших ученых говорят о том, что мы преодолеем и спокойно выйдем на пик спортивной формы, как только будут сформированы календари соревнований", - заключил министр спорта.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456.