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Зимние олимпийские виды спорта

Союз биатлонистов России проведет досрочные выборы президента организации

Дата и место проведения отчетно-выборной конференции будут сообщены позднее
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 23 апреля. Правление Союза биатлонистов России (СБР) приняло решение провести досрочные выборы главы организации. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

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Дата и место проведения отчетно-выборной конференции будут сообщены позднее.

"В связи с необходимостью дальнейшего развития СБР и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации, правление СБР на сегодняшнем заседании приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции", - говорится в сообщении.

Ранее группа ветеранов российского биатлона выступила с письмом, в котором призвала действующего президента СБР Владимира Драчева уйти в отставку в связи с неспособностью решить проблемы организации.

Драчев возглавил СБР в мае 2018 года, срок его полномочий должен был истечь в 2022 году.

Теги
РоссияДрачев, Владимир ПетровичЗимние олимпийские виды спорта
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