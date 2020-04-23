Тихонов заявил, что у него есть оптимальная кандидатура на пост главы СБР

В четверг правление СБР объявило о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. Ее дата пока неизвестна.

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что знает человека, который мог бы достойно исполнять обязанности президента Союза биатлонистов России (СБР), однако называть его фамилию он пока не будет. Об этом Тихонов сообщил ТАСС.

"У меня есть своя кандидатура на пост президента СБР. И я думаю, что мы ее предложим. Если этот человек согласится, конечно", - заметил Тихонов.

"Оглашать эту фамилию пока не время. Нужно сначала нормально подготовиться к конференции", - добавил собеседник ТАСС.

Действующий глава СБР Владимир Драчев возглавил организацию в мае 2018 года, срок его полномочий должен был истечь в 2022 году. Тихонов возглавлял Союз биатлонистов России до 2008 года.