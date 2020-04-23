Сорокин: Россия до 30 апреля предоставит УЕФА правительственные гарантии проведения Евро

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Оргкомитет российской части чемпионата Европы по футболу близок к тому, чтобы предоставить Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) правительственные гарантии организации матчей турнира в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС рассказал член исполкома УЕФА, генеральный директор оргкомитета российской части соревнований Алексей Сорокин.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. 17 марта УЕФА перенес турнир из-за пандемии коронавируса на следующий год. 11 апреля Российский футбольный союз сообщил, что уведомил УЕФА о готовности принять матчи чемпионата Европы. До 30 апреля намерения провести игры турнира должны подтвердить все города-организаторы.

"Надо подтвердить все правительственные гарантии, это трудоемкий процесс. Их мы еще не отправили, дней до 30 апреля осталось немного, но эта работа подходит к концу. Можно с уверенностью сказать, что мы очень близки к завершению этого процесса", - сказал Сорокин.

Следующее заседание исполкома УЕФА пройдет 27 мая. "Думаю, что исполком подведет итог процесса подтверждения гарантийных обязательств, которые сейчас идут в каждом городе. Есть вероятность, что не все города успеют, потому что это трудоемкая работа, в некоторых странах она проводится на федеральном уровне. В целом ничего страшного в этом не будет. Отсрочка никого сильно не испугает", - отметил Сорокин.

По словам гендиректора оргкомитета российской части турнира, важно, что пока ни один город не отказался от проведения. "Есть определенные сложности, у каких-то городов есть свои планы на стадионы в следующем году. Это абсолютно нормально, концертная деятельность расписана на два года, мы все это прекрасно знаем. Идут какие-то дискуссии, рабочие обсуждения, но пока никаких самоотводов нет", - подчеркнул он.