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Футбол в Испании

В Испании вынесен первый обвинительный приговор за коррупцию в спорте

Тюремные сроки получили обвиняемые по делу об организации договорных футбольных матчей

МАДРИД, 24 апреля. /ТАСС/. Суд испанской Наварры приговорил к тюремным срокам обвиняемых по делу об организации договорных футбольных матчей. Об этом говорится в распространенном в пятницу вердикте инстанции.

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Это первый в Испании обвинительный приговор за коррупцию в спорте. По делу проходили 11 человек, девять из которых получили тюремные сроки. Их подозревали в организации двух договорных матчей в 2012-2014 годах.

В центре скандала оказался футбольный клуб "Осасуна" из города Памплона. Суд приговорил бывшего управляющего клуба Анхеля Марию Бискайю к восьми годами и восьми месяцам лишения свободы. Также тюремные сроки получили двое экс-футболистов клуба "Бетис" Антонио Амайя и Хавьер Торрес. Каждого из них приговорили к году заключения.

Вердикт суда Наварры может быть обжалован в Верховном суде Испании.

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