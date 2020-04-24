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Влияние коронавируса на спорт

Чемпионат Европы по скалолазанию пройдет в Москве с 1 по 8 октября

Изначально турнир должен был пройти с 20 по 27 марта, затем из-за пандемии был перенесен на 15-22 июня, но позднее было принято решение отложить соревнование до осени
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 24 апреля. Чемпионат Европы по скалолазанию, отложенный из-за пандемии коронавируса, пройдет в Москве с 1 по 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC).

Изначально турнир должен был пройти с 20 по 27 марта, затем из-за пандемии коронавируса он был перенесен на 15-22 июня, но позднее было принято решение отложить соревнование до осени.

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"Я уверен, что Международный олимпийский комитет не будет против, если мы позаимствуем их девиз для этого момента: надежда осветит наш путь, - сказал Марко Сколарис, президент IFCS. - Несмотря на тот факт, что сейчас мы живем "одним днем", важно планировать наше будущее, чтобы быть к нему готовым, когда настанут лучшие дни. Новые даты чемпионата Европы, безусловно, являются символами надежды".

"Мы все надеемся на лучшее, и мы готовы, при удачном стечении обстоятельств, приложить максимум усилий, чтобы провести турнир на самом высоком уровне, - сказал Дмитрий Бычков, президент Федерации скалолазания России (ФСР). - Все мы - и организаторы, и болельщики - хотим увидеть, как лучшие спортсмены Европы будут соревноваться на турнире в Москве".

Чемпионат Европы является заключительным отборочным этапом на Олимпийские игры, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Скалолазание впервые будет представлено на Играх.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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