Матыцин: подготовка спортсменов будет возобновлена при первой возможности

"Сегодня, когда миллионы людей ждут дома окончания карантина, когда стоят тысячи предприятий, нельзя идти на риск создания новых очагов инфекции через организацию централизованной спортивной подготовки, - сказал Матыцин. - Это может привести к продлению ограничений. Поэтому мы должны продолжать следовать требованиям самоизоляции".

ТАСС, 24 апреля. Министерство спорта России изучает опыт других стран, чтобы возобновить подготовку спортсменов к соревнованиям. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин, чей комментарий приводит пресс-служба ведомства.

"Минспорт России внимательно изучает опыт других стран, которые столкнулись с распространением коронавируса в разное время. Видим, что практически везде спортивная подготовка сборных команд приостановлена. При этом точечно, поэтапно начинают возобновлять подготовку только там, где пройден самый опасный этап пандемии. Мы тоже будем следовать этой логике", - добавил министр спорта.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.