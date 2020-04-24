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Влияние коронавируса на спорт

Минспорт 29 апреля обсудит с федерациями план по "возвращению к нормальной жизни"

По словам министра спорта Олега Матыцина, разработан проект плана нормализации системы спортивной подготовки
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Карпухин/ТАСС

ТАСС, 24 апреля. Министерство спорта России 29 апреля вместе со спортивными федерациями обсудит план "по поэтапному возвращению к нормальной жизни". Об заявил министр спорта России Олег Матыцин, чей комментарий приводит пресс-служба ведомства.

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"Минспорт разработал проект плана нормализации системы спортивной подготовки, в том числе возобновления централизованных учебно-тренировочных мероприятий, - сказал Матыцин. - На следующей неделе, 29 апреля, мы обсудим этот план со спортивными федерациями, учтем ваши предложения и пожелания. Обеспечим индивидуальный подход к каждой спортивной федерации. С учетом специфики регионов и планов подготовки к конкретным соревнованиям, мы готовы действовать сразу, как только начнется отмена ограничений".

Из-за пандемии коронавируса были отменены или перенесены многие спортивные соревнования. В частности, на год были перенесены летние Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Матыцин, Олег ВасильевичВлияние коронавируса на спорт
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