Минспорт 29 апреля обсудит с федерациями план по "возвращению к нормальной жизни"

"Минспорт разработал проект плана нормализации системы спортивной подготовки, в том числе возобновления централизованных учебно-тренировочных мероприятий, - сказал Матыцин. - На следующей неделе, 29 апреля, мы обсудим этот план со спортивными федерациями, учтем ваши предложения и пожелания. Обеспечим индивидуальный подход к каждой спортивной федерации. С учетом специфики регионов и планов подготовки к конкретным соревнованиям, мы готовы действовать сразу, как только начнется отмена ограничений".

Из-за пандемии коронавируса были отменены или перенесены многие спортивные соревнования. В частности, на год были перенесены летние Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.