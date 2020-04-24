ФИФА окажет финансовую поддержку членам ассоциации на общую сумму $150 млн

Сообщается, что в ближайшее время ФИФА распределит около $150 млн между 211 национальными федерациями. В ближайшие дни организация выделит каждой ассоциации, в числе которых и Российский футбольный союз, $500 тыс., а также все оставшиеся выплаты за 2019 и 2020 год.

"Пандемия создала беспрецедентные проблемы для всего футбольного сообщества, и, будучи мировым руководящим органом, ФИФА обязана поддерживать тех, кто сталкивается с тяжелыми проблемами, - сказал президент ФИФА Джанни Инфантино. - Мы начнем с оказания немедленной финансовой помощи нашим членам-ассоциациям, многие из которых испытывают серьезные финансовые трудности. Это первый шаг далеко идущего плана финансовой помощи, который мы разрабатываем для реагирования на чрезвычайную ситуацию во всем футбольном сообществе. Вместе со всеми заинтересованными сторонами мы оцениваем потери и работаем над наиболее эффективными инструментами для реализации других этапов этого плана помощи".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли.