Чепиков намерен поддержать Драчева на выборах президента Союза биатлонистов России

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Член правления Союза биатлонистов России (СБР), двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков на предстоящей внеочередной отчетно-выборной конференции организации намерен поддержать кандидатуру действующего президента СБР Владимира Драчева. Об этом он сообщил ТАСС.

В четверг правление СБР приняло решение о проведении внеочередной отчетно-выборной конференции организации, на которой может быть избран ее новый президент. Драчев находится в оппозиции большинству членов правления, поскольку выступает против назначения Владимира Королькевича и Роберта Кабукова старшими тренерами сборной. Свое несогласие он неоднократно озвучивал после решения правления об их утверждении, которое было принято 20 апреля. Дата отчетно-выборной конференции пока неизвестна.

"Я буду поддерживать Владимира Петровича Драчева. У нас с ним одна команда", - сказал Чепиков.

Драчев был избран на четырехлетний срок в мае 2018 года. Решение о созыве внеочередной конференции он считает нелегитимным.