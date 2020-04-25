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Зимние олимпийские виды спорта

Чепиков намерен поддержать Драчева на выборах президента Союза биатлонистов России

В четверг правление СБР приняло решение о проведении внеочередной отчетно-выборной конференции организации
Сергей Чепиков Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Сергей Чепиков
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Член правления Союза биатлонистов России (СБР), двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков на предстоящей внеочередной отчетно-выборной конференции организации намерен поддержать кандидатуру действующего президента СБР Владимира Драчева. Об этом он сообщил ТАСС.

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В четверг правление СБР приняло решение о проведении внеочередной отчетно-выборной конференции организации, на которой может быть избран ее новый президент. Драчев находится в оппозиции большинству членов правления, поскольку выступает против назначения Владимира Королькевича и Роберта Кабукова старшими тренерами сборной. Свое несогласие он неоднократно озвучивал после решения правления об их утверждении, которое было принято 20 апреля. Дата отчетно-выборной конференции пока неизвестна.

"Я буду поддерживать Владимира Петровича Драчева. У нас с ним одна команда", - сказал Чепиков.

Драчев был избран на четырехлетний срок в мае 2018 года. Решение о созыве внеочередной конференции он считает нелегитимным.

Теги
Драчев, Владимир ПетровичЗимние олимпийские виды спорта
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