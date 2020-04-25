Непомнящий уступил Накамуре в матче четвертого тура шахматного онлайн-супертурнира

Матч по итогам четырех партий завершился со счетом 2,5:1,5 в пользу американца. В другом матче субботы китаец Дин Лижэнь и Аниш Гири из Нидерландов по итогам четырех партий сыграли вничью - 2:2, в дополнительной партии ("армагеддоне") также была зафиксирована ничья, которая устраивала игравшего черными Дин Лижэня.

После четырех туров лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, набравший 11 очков. На втором месте находится Накамура - десять очков, далее следуют еще один американец Фабиано Каруана и Дин Лижэнь - по восемь очков, у Непомнящего и француза Максима Вашье-Лаграва по пять очков, Гири набрал одно очко, замыкает таблицу иранец Алиреза Фируджа, у которого нет очков.

В воскресенье в пятом туре Карлсен сыграет с Гири, Вашье-Лаграв встретится с Фируджей.

Круговой турнир состоит из семи туров, восемь шахматистов сыграют друг с другом по одному матчу, который включает в себя четыре партии с режимом времени 15 минут + 10 секунд добавления за каждый ход. Победитель матча получает 3 очка, проигравший - 0, в случае ничьей 2:2 соперники играют "армагеддон" (шахматист, играющий белыми фигурами, получает пять минут на партию, а черными - четыре минуты, при этом белым обязательно нужно одержать победу), по итогам которого победитель получит 2 очка, проигравший - 1.

Призовой фонд турнира составляет $250 тыс., победитель получит $70 тыс. Турнир организован Карлсеном, компании которого принадлежит сайт Chess24.