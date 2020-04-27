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Исполнительный директор "Формулы-1" уверен, что в сезоне-2020 будет проведено 15-18 гонок

Первый этап в сезоне должен пройти 3-5 июля в Австрии
Исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ
Описание
Исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри
© EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ

ТАСС, 27 апреля. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" планирует начать сезон в июле и провести 15-18 гонок. Об этом заявил исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри, которого цитирует пресс-служба организации.

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"Мы все больше уверены, что сезон начнется летом, - сказал он. - Мы планируем начать сезон в Европе гонками в июле, августе и начале сентября, а первая гонка пройдет 3-5 июля в Австрии. В сентябре, октябре и ноябре мы увидим гонки не только в Европе, но и в Азии и Южной и Северной Америке, а завершится сезон, в который войдут 15-18 гонок, в Абу-Даби".

В понедельник было объявлено об отмене Гран-при Франции, который был запланирован на 26-28 июня. Ранее из-за пандемии коронавируса был отменен Гран-при Монако, а также перенесены на неопределенный срок этапы в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Канаде, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде. Согласно расписанию, теперь ближайший этап должен пройти в Австрии 3-5 июля. Российский этап запланирован на 25-27 сентября.

Теги
Формула-1Автогонки
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