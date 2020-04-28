Хоккейная Лига чемпионов планирует начать сезон 6 октября

"Хоккейная Лига чемпионов - это панъевропейское соревнование, в котором участвуют 13 стран, а это значит, что мы зависим от решений и правил, установленных правительствами этих стран. Наши команды должны иметь возможность путешествовать, и наша цель состоит в том, чтобы игры проводились на аренах со зрителями. По этой причине, а также из-за высокой степени неопределенности по всему континенту, мы решили действовать активно и не рисковать", - сказал президент турнира Петер Захнер.

В связи с переносом даты старта сезона, турнир будет сокращен на четыре игровых дня. Таким образом, в следующем сезоне не будет группового этапа, а турнир начнется сразу с 1/16 финала. Финал запланирован на 9 февраля 2021 года. Специальное приглашение на турнир следующего сезона (wild card) получил белорусский клуб "Неман", после того как словацкая лига попросила заменить свою команду из-за проблем с инфраструктурой.

Российские клубы принимали участие в Лиге чемпионов один раз: в сезоне-2008/09 в соревновании участвовали уфимский "Салават Юлаев" и магнитогорский "Металлург", который в финальном противостоянии из двух матчей уступил "Цюриху". Победителем первого розыгрыша возобновленного турнира в 2015 году стал шведский "Лулео", в 2018 году соревнования выиграл финский клуб ЮИП. В остальные годы победителем Лиги чемпионов становилась "Фрёлунда", которая также является пятикратным чемпионом Швеции.