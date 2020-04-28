{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Хоккейная Лига чемпионов планирует начать сезон 6 октября

Изначально турнир должен был стартовать 3 сентября

ТАСС, 28 апреля. Старт нового сезона хоккейной Лиги чемпионов намечен на 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Изначально турнир должен был стартовать 3 сентября, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции было принято решение перенести начало соревнований.

На эту тему
Железный занавес. Почему участие в Лиге чемпионов будет полезным для российского хоккея

"Хоккейная Лига чемпионов - это панъевропейское соревнование, в котором участвуют 13 стран, а это значит, что мы зависим от решений и правил, установленных правительствами этих стран. Наши команды должны иметь возможность путешествовать, и наша цель состоит в том, чтобы игры проводились на аренах со зрителями. По этой причине, а также из-за высокой степени неопределенности по всему континенту, мы решили действовать активно и не рисковать", - сказал президент турнира Петер Захнер.

В связи с переносом даты старта сезона, турнир будет сокращен на четыре игровых дня. Таким образом, в следующем сезоне не будет группового этапа, а турнир начнется сразу с 1/16 финала. Финал запланирован на 9 февраля 2021 года. Специальное приглашение на турнир следующего сезона (wild card) получил белорусский клуб "Неман", после того как словацкая лига попросила заменить свою команду из-за проблем с инфраструктурой.

Российские клубы принимали участие в Лиге чемпионов один раз: в сезоне-2008/09 в соревновании участвовали уфимский "Салават Юлаев" и магнитогорский "Металлург", который в финальном противостоянии из двух матчей уступил "Цюриху". Победителем первого розыгрыша возобновленного турнира в 2015 году стал шведский "Лулео", в 2018 году соревнования выиграл финский клуб ЮИП. В остальные годы победителем Лиги чемпионов становилась "Фрёлунда", которая также является пятикратным чемпионом Швеции.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Совещание Матыцина с главами федераций о проблемах подготовки спортсменов будет удаленным
Мероприятие намечено на 29 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС