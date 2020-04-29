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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: старт футбольной Лиги наций будет отложен из-за коронавируса

В сентябре сборная России должна была встретиться с командами Сербии и Венгрии
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© EPA-EFE/Tibor Illyes

ТАСС, 29 апреля. Стартовые матчи футбольной Лиги наций, запланированные на сентябрь и октябрь, будут отложены из-за коронавируса. Об этом сообщает британское издание Independent.

По данным издания, Международная федерация футбола (ФИФА) совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на данный момент рассматривает два варианта календаря международных игр. Согласно первому, из-за переноса в ноябре-декабре 2020 года в каждой стране будет проведено от трех до шести игр. Также рассматривается возможность создания дополнительных окон для проведения игр сборных в ноябре 2020 года, а также марте, июне и сентябре 2021-го.

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В сентябре сборная России должна была встретиться с командами Сербии (3 сентября дома) и Венгрии (6 сентября в гостях). В октябре у россиян запланированы домашние игры со сборными Турции (9 октября) и Венгрии (12 октября).

Ранее из-за ситуации с коронавирусом УЕФА принял решение о переносе матчей национальных сборных, запланированных на июнь. Эти игры должны были пройти в преддверии чемпионата Европы, который также был отложен - турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Большинство футбольных турниров Европы приостановлены из-за пандемии коронавируса, чемпионаты Нидерландов и Франции были досрочно завершены. Российская премьер-лига (РПЛ) рассматривает варианты возобновления сезона с 21 или 28 июня, если этому будет способствовать эпидемиологическая ситуация в стране.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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