Без тренировок до июня. Матыцин провел совещание с главами спортивных федераций

Министр спорта отметил, что возвращение на спортивные базы станет возможным только после снижения нагрузки на ФМБА

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин в среду на совещании с главами общероссийских федераций по олимпийским видам спорта заявил, что возвращение национальных команд к полноценным тренировочным мероприятиям на спортивных базах может произойти в лучшем случае в июне. Как подчеркнул глава Минспорта, многое будет зависеть от того, уменьшится ли к тому времени нагрузка на врачей Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), которые сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

На эту тему К нормальной жизни. Минспорт подготовил план по возвращению спортсменов к тренировкам

В совещании, которое проходило в режиме видеоконференции, также приняли участие руководители Олимпийского комитета России, ФМБА и ассоциаций олимпийских видов спорта. Обсуждался поэтапный план возобновления централизованной подготовки сборных команд страны после смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. "В настоящее время отменены или перенесены все соревнования, приостановлены все централизованные учебно-тренировочные сборы, - напомнил министр спорта участникам заседания. - Конкретные даты возобновления пока непонятны, в том числе потому что международные федерации пока не дали свои даты проведения соревнований. Надеемся, в ближайшее время мы получим такую информацию и будем вместе выстраивать учебно-тренировочный процесс". План Минспорта предусматривает первоочередные мероприятия по всем направлениям деятельности: подготовка сборных, корректировка планов подготовки к Олимпиаде в Токио, которая перенесена на 2021 год, развитие видов спорта, деятельность спортивных школ, организация научного и учебного процесса, реализация федерального проекта "Спорт - норма жизни". Реализация мероприятий плана позволит Минспорту и всем заинтересованным организациям оперативно наладить все процессы и обеспечить поэтапный переход к полноценному рабочему режиму, но уже с опытом, приобретенным в ходе действий по недопущению распространения коронавирусной инфекции. "Как только правительство и оперативный штаб примут решение о снижении требований по пандемии и самоизоляции, мы сразу приступим к реализации нашего плана, - заметил Матыцин. - Мы направили письмо в Роспотребнадзор, чтобы были разработаны специальные рекомендации на период выхода из режима самоизоляции для спортивной отрасли. Но мы должны учитывать, что во всех регионах ситуация разная. Как только будут готовы общие рекомендации Роспотребнадзора, мы направим письма руководителям субъектов Российской Федерации, чтобы они оказали содействие в организации учебно-тренировочных занятий в регионах". Возврат на базы невозможен без углубленного медобследования Министр спорта РФ напомнил собравшимся, что началу подготовки спортсменов на федеральных базах всегда предшествует обязательное углубленное медицинское обследование (УМО). Атлет, испытывающий серьезные проблемы со здоровьем, не может получить допуск к централизованным тренировкам. С 2009 года УМО проводят специалисты ФМБА.

"Сейчас вся деятельность ФМБА направлена на помощь больным и минимизацию рисков заболевания, и организация УМО в мае-июне представляет большую сложность. Без прохождения спортсменами УМО мы не можем приступить к возобновлению централизованной подготовки", - добавил министр. Матыцин отметил, что разделяет озабоченность глав федераций, тренеров и спортсменов по поводу отсутствия тренировок. "Но весь мир находится в таких условиях. Во всех странах централизованная олимпийская подготовка сборных не проводится, за исключением Китая и еще двух-трех стран, где на военных базах в очень ограниченном составе тренируются сборные команды. На сегодняшний день могу точно сказать, что в мае на наших федеральных базах подготовка осуществляться не будет. По открытию баз в июне решение будет принято дополнительно, исходя из ситуации", - сказал министр спорта РФ. Матыцин заверил руководителей федераций, что Минспорт РФ делает все необходимое, чтобы вернуться к централизованной подготовке сборных команд страны, и начнет реализацию организации тренировочного процесса сразу после того, как ограничения, связанные с пандемией коронавируса, будут сняты. Не время капризничать "Мы можем сколько угодно капризничать и настаивать на том, чтобы наших спортсменов вернули на базы сейчас, - сказала ТАСС президент Федерации бобслея России Елена Аникина, принимавшая участие в совещании. - Но есть объективная угроза заражения спортсменов сборных страны, поэтому нужно исходить из реальности. Пока у нас нет возможности полностью обезопасить спортсменов на базах. Тот же персонал не может безвыездно находиться на базах длительное время, у всех есть семьи и дети".