Комиссия атлетов МОК призвала антидопинговые организации принять строгие меры по делу LIMS

В четверг отдел расследований WADA объявил о завершении разбирательства по делу о манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов, которые хранились в московской лаборатории. Отмечается, что выявлены манипуляции с данными проб 145 из 298 российских спортсменов. Результаты расследования переданы 28 международным федерациям.

"Компетентное изучение дел 298 российских спортсменов в рамках продолжающегося расследования по использованию допинга в России - жизненно важный шаг в привлечении к ответственности нарушителей и защите чистых спортсменов. Мы разочарованы, узнав, что почти 50% случаев не могут быть расследованы должным образом из-за удаления или манипулирования данными. Теперь мы настоятельно призываем антидопинговые организации, занимающиеся этими делами, принять строгие, справедливые и своевременные меры для защиты чистых спортсменов", - говорится в заявлении комиссии атлетов МОК.

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит Спортивный арбитражный суд (CAS).