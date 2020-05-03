Жамнов: ХК "Спартак" приобрел Широкова для баланса между атакой и обороной

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Спартак" приобрел из "Авангарда" нападающего Сергея Широкова для баланса в звеньях между атакой и обороной. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент и генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов.

В воскресенье "Спартак" приобрел 34-летнего Широкова из "Авангарда", отправив в омский клуб нападающего Александра Хохлачева. В прошлом сезоне КХЛ Хохлачев в 62 матчах регулярного чемпионата и плей-офф набрал 37 очков (16 шайб + 21 передача), на счету Широкова 24 (10+14) очка в 44 матчах. Контракт Широкова со "Спартаком" рассчитан до 30 апреля 2022 года, Хохлачева с "Авангардом" - до 30 апреля 2021 года.

"Думаю, это обоюдно выгодный обмен. Нам нужен был баланс в сочетаниях. Широков может играть как в обороне, так и в атаке. Есть опыт плюс я его знаю по работе в сборной, и Олег Валерьевич (главный тренер "Спартака" Олег Знарок - прим. ТАСС) с ним работал", - сказал Жамнов.

"Хохлачев играл три года у нас довольно-таки неплохо, но в данной ситуации мы смотрим на баланс по сочетанию звеньев и вообще в команде", - добавил Жамнов.

На драфте НХЛ 2006 года "Ванкувер" выбрал Широкова в шестом раунде под общим 163-м номером. В КХЛ, помимо "Авангарда", он играл за московский ЦСКА и петербургский СКА. Широков является победителем Олимпийских игр 2018 года, двукратным победителем чемпионатов мира, а также серебряным и бронзовым призером мировых первенств.