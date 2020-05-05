Чагин: дирекция ралли "Шелковый путь" пристально следит за новостями о коронавирусе

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Дирекция ралли-рейда "Шелковый путь" пристально следит за новостями, касающимися пандемии коронавирусной инфекции, и рассчитывает, что гонка в этом году состоится. Об этом ТАСС во вторник сообщил директор ралли Владимир Чагин.

Первоначальный маршрут трассы "Шелкового пути" - 2020 был проложен по территории России, Казахстана и Китая. Из-за вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, было принято решение об изменении маршрута гонки. Ралли полностью пройдет в России, планируется, что гонка стартует на Красной площади в Москве 3 июля и финиширует в Казани 11 июля.

"Проведение ралли "Шелковый путь" всецело зависит от спада эпидемии коронавируса у нас в стране и в мире в целом, потому что проект международный. Сейчас наметилась тенденция к снижению [числа заболевших], особенно в Европе, я очень тщательно, ежедневно слежу за новостями, всеми показателями, цифрами. К сожалению, у нас в стране пока такого спада не наблюдается. Мы все надеемся, что спад наступит и к нам вернется возможность завершить подготовительные работы по проведению ралли", - сказал Чагин.

"Очень многие участники звонят, пишут и в российскую, и в европейскую дирекции с просьбой не отменять гонку. Из-за коронавируса практически все весенние соревнования по ралли-рейдам были отменены. У профессиональных команд есть обязательства перед своими спонсорами, да и просто желание спортсменов после такого длительного простоя выйти на гоночные трассы. Мы будем стараться сделать все возможное для этого", - добавил собеседник агентства.