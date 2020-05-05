Организаторы ралли "Шелковый путь" надеются, что иностранцы выступят в гонке

Ралли в 2020 году полностью пройдет в России, планируется, что гонка стартует на Красной площади в Москве 3 июля и финиширует в Казани 11 июля. Первоначальный маршрут трассы "Шелкового пути" - 2020 был проложен по территории России, Казахстана и Китая, но из-за вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, было принято решение об изменении маршрута. С 18 марта российская граница из-за пандемии нового коронавируса закрыта для всех иностранцев, а 27 марта Россия остановила международное пассажирское авиасообщение полностью.

"Участие иностранцев в гонке - это очень важный аспект, наш проект международный, он является этапом Кубка мира в мотозачете, этапом Кубка мира в автомобильном зачете. Конечно, европейским спортсменам хочется участвовать в ралли не меньше, чем российским гонщикам", - отметил Чагин.

"Все, повторюсь, зависит от ситуации с коронавирусом. Количество заболевших может уже пойти на спад, но пока не ясно как быстро восстановится транспортное, авиационное сообщение. Но на данный момент мы не теряем надежду на то, что сможем провести гонку с участием не только российских участников", - добавил руководитель "Шелкового пути".