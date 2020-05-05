Глава команды "Камаз-мастер" Чагин поблагодарил медиков и призвал соблюдать самоизоляцию

"Хотел бы от лица дирекции ралли "Шелковый путь", команды "Камаз-мастер" выразить искреннюю благодарность и пожелания здоровья всем врачам, которые сегодня борются с этой ужасной пандемией, спасают жизни. Они настоящие воины. Я безумно благодарен нашим медикам, сегодня они без всяких преувеличений рискуют жизнью, как на фронте", - отметил Чагин.

"Многое зависит от того, как мы сами будем себя вести, соблюдать самоизоляцию. Это сейчас единственный рецепт для того, чтобы вся эта ситуация пошла на спад. Если мы хотим, чтобы все это завершилось, то надо вести себя так, как говорит правительство нашей страны и президент", - добавил Чагин.

Первоначальный маршрут трассы "Шелкового пути" - 2020 был проложен по территории России, Казахстана и Китая, но из-за вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, было принято решение об изменении маршрута. В 2020 году ралли полностью пройдет в России, планируется, что гонка стартует на Красной площади в Москве 3 июля и финиширует в Казани 11 июля.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 10 102 и сейчас составляет 155 370 человек во всех регионах страны. Выздоровело на данный момент 19 865 человек, 1451 человек умер.