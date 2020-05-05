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Влияние коронавируса на спорт

Чагин: пилоты и специалисты команды "Камаз-мастер" на самоизоляции учат иностранные языки

Руководитель команды подчеркнул, что в это время особое внимание уделяется работе с юниорским составом
Руководитель команды "Камаз-мастер" Владимир Чагин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Руководитель команды "Камаз-мастер" Владимир Чагин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Все пилоты и специалисты команды "Камаз-мастер" соблюдают режим самоизоляции, они продолжают заниматься спортом в домашних условиях и учат иностранные языки. Об этом ТАСС рассказал руководитель команды "Камаз-мастер" и семикратный победитель ралли "Дакар" Владимир Чагин.

"Вся команда "Камаз-мастер" соблюдает режим самоизоляции, все находятся по домам. Никто в команде к такому ритму жизни не привык, всегда находились в совершенно другом состоянии, вот уже 30 с лишним лет. Но стараемся не терять время. Пилоты и специалисты изучают иностранные языки, занимаются физической подготовкой", - рассказал Чагин.

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"Мы проводим совещания, переговоры с нашими партнерами в формате видеоконференций, стараемся не терять рабочий ритм. Самоизоляция нас многому научила. Например, как можно работать, находясь дома, не перемещаясь из города в город, из страны в страну", - добавил собеседник агентства.

Руководитель команды "Камаз-мастер" подчеркнул, что в это время особое внимание уделяется работе с юниорским составом.

"Занимаемся нашими юниорами, у нас же есть команда "Камаз-мастер Юниор". Детям особенно тоскливо в это время сидеть дома. Но мы с ними по видеоконференции проводим занятия по физической подготовке, теоретические занятия. Делаем все, что можно, пользуясь современными технологиями связи", - отметил Чагин.

Теги
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