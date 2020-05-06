ФК "Зенит" в конце мая в онлайн-формате отпразднует 95-летие клуба

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Петербургский "Зенит" в конце мая 2020 года из-за пандемии коронавируса организует празднование 95-летия футбольного клуба в формате онлайн. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

"В конце мая "Зенит" отпразднует свое 95-летие, однако готовиться к празднику начали уже сегодня, - сказал Медведев. - Программу празднования из-за понятных ограничений пришлось перевести в онлайн - целый ряд специальных проектов будут доступны нашим болельщикам в мае. Среди них - проект-коллекция по сбору воспоминаний, историй, фотографий и предметов. В новом проекте "Зенит-ТВ" Вещь.doc мы расскажем об истории клуба через призму экспонатов из фондов клубного музея".

"История "Зенита" будет также представлена в формате подкастов, созданных и записанных футбольными историками, исследователями фан-движения, журналистами, легендами клуба и болельщиками сине-бело-голубых. Пережить историю "Зенита" год за годом мы предложим болельщикам в игре популярного формата "Зенит-таймлайн". А на официальных площадках клуба в соцсетях пройдут концерты и музыкальные онлайн-фестивали с участием любимых болельщиками артистов и групп. Приглашаем всех отпраздновать юбилей "Зенита" вместе с нами!", - добавил генеральный директор сине-бело-голубых.

"Зенит" был основан 25 мая 1925 года. В советское время команда по разу выиграла чемпионат и Кубок СССР, а также стала обладателем Кубка сезона СССР. В новейшей истории петербуржцы стали пятикратными чемпионами России, трехкратными обладателями Кубка России, четырехкратными победителями Суперкубка России, а также единственными победителями Кубка Премьер-лиги. На международной арене сине-бело-голубые в 2008 году стали обладателями Кубка и Суперкубка УЕФА.

В приостановленном из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/20 "Зенит" после 22 туров из 30 запланированных занимает первое место, набрав 50 очков. Отрыв от занимающего вторую строчку московского "Локомотива" составляет 9 очков.