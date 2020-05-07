Куйвашев и Светлаков вошли в жюри конкурса талисманов Универсиады-2023 в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Актеры, спортсмены, художник и директор технопарка вошли в состав жюри, которое выберет талисман Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Председателем жюри стал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили в четверг в департаменте информационной политики региона.

"В качестве независимых арбитров выступят губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (председатель жюри), олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина, актриса Ксения Корнева, актер и телеведущий Сергей Светлаков, победитель ралли "Дакар" Сергей Карякин, генеральный директор технопарка "Университетский" Марат Нуриев и член-корреспондент Российской академии художеств Сергей Айнутдинов. Выбор такого состава жюри неслучаен. Все его представители или родились в Екатеринбурге и Свердловской области, или в настоящее время работают в регионе", - говорится в сообщении департамента.

Итоги голосования жюри будут объявлены в июне. Жюри выберет трех лучших персонажей, над которыми далее будут работать мультипликаторы. Они создадут трехмерные модели героев, для которых затем придумают имена и биографии. Главного героя Универсиады определит народное голосование.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.