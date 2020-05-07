{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Куйвашев и Светлаков вошли в жюри конкурса талисманов Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Ранее в оргкомитете Универсиады-2023 назвали 12 претендентов на роль талисмана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Актеры, спортсмены, художник и директор технопарка вошли в состав жюри, которое выберет талисман Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Председателем жюри стал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили в четверг в департаменте информационной политики региона.

Ранее в оргкомитете Универсиады-2023 назвали 12 претендентов на роль талисмана, среди них черный аист, бурый медведь и северный олень.

На эту тему
Глава Екатеринбурга утвердил состав городского оргкомитета Универсиады-2023

"В качестве независимых арбитров выступят губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (председатель жюри), олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина, актриса Ксения Корнева, актер и телеведущий Сергей Светлаков, победитель ралли "Дакар" Сергей Карякин, генеральный директор технопарка "Университетский" Марат Нуриев и член-корреспондент Российской академии художеств Сергей Айнутдинов. Выбор такого состава жюри неслучаен. Все его представители или родились в Екатеринбурге и Свердловской области, или в настоящее время работают в регионе", - говорится в сообщении департамента.

Итоги голосования жюри будут объявлены в июне. Жюри выберет трех лучших персонажей, над которыми далее будут работать мультипликаторы. Они создадут трехмерные модели героев, для которых затем придумают имена и биографии. Главного героя Универсиады определит народное голосование.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Шахматные турниры
Сборная России сыграла вничью с командой Индии в пятом туре Кубка наций по шахматам
Встреча завершилась со счетом 2-2
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС