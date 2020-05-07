{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Глава РПЛ пожелал госпитализированному с коронавирусом Федуну скорейшего выздоровления

Сергей Прядкин отметил, что от подобных случаев не застрахован никто
Президент РПЛ Сергей Прядкин Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Президент РПЛ Сергей Прядкин
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 7 мая. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин пожелал скорейшего выздоровления председателю совета директоров московского "Спартака" Леониду Федуну, который был госпитализирован из-за коронавируса. Пожелания Прядкина приводит пресс-служба РПЛ.

На эту тему
Член совета директоров "Спартака": госпитализация Федуна не повлияет на управление клубом

"Это неприятная новость, и я, конечно же, желаю Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления, - заявил Прядкин. - Уверен, что он переборет эту болезнь и все будет хорошо. От подобных случаев не застрахован никто, и это лишний раз показывает, что нам всем нужно проявлять максимальную осторожность".

Федун в 2003 году приобрел контрольный пакет акций "Спартака". Под его руководством московский клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2016/17 и обладателем Суперкубка России 2017 года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились около 3,6 млн человек, более 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 177 160 случаев заражения, выздоровели 23 803 человек, умерли 1625. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Прядкин, Сергей ГеннадьевичВлияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Гончаренко: результаты Трусовой - на 98 процентов заслуга Тутберидзе
По мнению тренера Инны Гончаренко, система Тутберидзе работает крайне эффективно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС