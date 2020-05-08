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Международный союз современного пятиборья имеет полный контакт со следователями WADA

В случае получения данных, связанных с каким-либо конкретным расследованием, организация будет действовать в соответствии со своими правилами и положениями

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Международный союз современного пятиборья (UIPM) находится в постоянном контакте с отделом расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщила ТАСС антидопинговый менеджер UIPM Радка Заплеталова.

30 апреля WADA сообщило о завершении расследования по делу о манипуляциях с допинг-пробами 298 российских спортсменов, которые хранились в московской лаборатории. Результаты расследования переданы 28 международным федерациям, одна из которых занимается организацией "крупных соревнований".

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"Международный союз современного пятиборья находится в постоянном контакте с отделом расследований WADA. Если мы получим данные, связанные с каким-либо конкретным расследованием, UIPM будет действовать в соответствии со своими правилами и положениями" - заметила Заплеталова.

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит Спортивный арбитражный суд (CAS).

Теги
ДопингВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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