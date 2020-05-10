Российский боец ММА Олейник победил Вердума на турнире UFC 249

Поединок в тяжелом весе завершился победой 42-летнего россиянина раздельным решением судей. Из-за пандемии коронавируса турнир проходит без зрителей.

Вердум вернулся в ММА после двухлетнего перерыва, связанного с дисквалификацией за употребление запрещенных препаратов. Изначально Олейник и Вердум должны были провести бой еще в 2018 году.

Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года, в активе бойца 59 побед, 13 поражений и одна ничья. На счету 42-летнего Вердума 23 победы и девять поражений.