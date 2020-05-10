{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Российский боец ММА Олейник победил Вердума на турнире UFC 249

Поединок в тяжелом весе завершился победой 42-летнего россиянина раздельным решением судей
Алексей Олейник AP Photo/Frank Franklin II
Описание
Алексей Олейник
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 10 мая. Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США).

На эту тему
Двоюродный брат Нурмагомедова считает, что Фергюсон победит Гейджи на турнире UFC

Поединок в тяжелом весе завершился победой 42-летнего россиянина раздельным решением судей. Из-за пандемии коронавируса турнир проходит без зрителей.

Вердум вернулся в ММА после двухлетнего перерыва, связанного с дисквалификацией за употребление запрещенных препаратов. Изначально Олейник и Вердум должны были провести бой еще в 2018 году.

Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года, в активе бойца 59 побед, 13 поражений и одна ничья. На счету 42-летнего Вердума 23 победы и девять поражений.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
Футбол в Германии
СМИ: футболисты "Боруссии" Витсель и Джан травмировались на тренировке
Дортмундский клуб 16 мая встретится с "Шальке" в первом после возобновления матче чемпионата Германии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС