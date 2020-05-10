Петр Ян готов к любому сопернику в бою за чемпионский титул UFC

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян готов к любому сопернику в поединке за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Об этом ТАСС заявил менеджер спортсмена Саят Абдрахманов.

В воскресенье президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Ян проведет бой за вакантный титул чемпиона организации в легчайшем весе. Соперник будет определен в течение следующей недели.

"Это отличная новость. Теперь мы ждем, когда будет утверждена дата и соперник, чтобы спланировать подготовку. В UFC сами решат, кто также достоин драться за вакантный титул, Петр согласен на любого соперника", - сказал Абдрахманов.

В воскресенье чемпион UFC американец Генри Сехудо победил соотечественника Доминика Круза техническим нокаутом во втором раунде. После боя чемпион объявил о завершении карьеры, а титул стал вакантным. Ян должен был провести бой с бразильцем Марлоном Мораесом.

В активе 27-летнего Яна 14 побед и одно поражение.